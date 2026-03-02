Güney Afrika'da Cape Malay toplumunun sokak iftarı kültürü, Bo Kaap Mahallesi'nde yaşatılıyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentindeki tarihi Bo Kaap Mahallesi'nde ramazanda ortaklaşa kurulan iftar sofraları, Cape Malay toplumunun paylaşma, komşuluk ve dayanışma kültürünü görünür kılarken bölgenin tarihsel kimliğini de öne çıkarıyor.

Afrika kıtasının en güney ucu Cape Town'da ramazan ayı, asırlık geleneklerin ve Cape Müslüman toplumu kültürünün eşsiz renkleriyle devam ediyor.

Bölgenin en eski Müslüman yerleşimlerinden olan ve şehrin simgesi haline gelen Bo Kaap Mahallesi, yalnızca turistik kimliğiyle değil Güney Afrika Müslümanlarının tarihsel hafızasındaki yeriyle de dikkati çekiyor.

Özellikle ramazanda sokaklarda kurulan ortak sofralar, mahallede yaşayanların yanı sıra kentin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri, turistleri ve farklı inançlardan insanları aynı masa etrafında buluşturuyor.

Cape Malay lezzetleri

Bu yıl ramazan ayında Bo Kaap'ta düzenlenen ilk sokak iftarında Cape Town ve dünya genelinden binlerce kişi, Wale Caddesi ve Rose Sokağı üzerinde kurulan yer sofralarında bir araya geldi.

Mahalle sakinleri, gönüllüler ve çeşitli kuruluşların desteğiyle kurulan sofralara aileler de evlerinden getirdikleri yemekler ve Cape Malay mutfağına özgü geleneksel tatlarla katkı sunarak iftarın paylaşım ruhunu güçlendirdi.

Bo Kaap sakinlerinden Ebrahim, AA muhabirine, kızartılmış baharatlı atıştırmalık "daltjie", üçgen biçimli hamur işi "samoosa", baharatlı kıymayla yapılan fırın yemeği "bobotie"nin sofralarda Cape Malay mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Ebrahim, Güney Afrika'ya özgü şerbetli ve tarçınlı hamur tatlısı "koe'sister" ile erişte, nişasta ve baharatlarla yapılan sütlü tatlı "boeber"in de ramazan sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer aldığını ifade etti.

Bo Kaap'ın ruhu

Güney Afrika Müslüman Ajansı Üst Yöneticisi (CEO) İmran Choonara, dünya çapında ünlü bir mekan olan Bo Kaap'ın tarihine ilişkin, "Güney Afrika'da apartheid karşıtı mücadelenin, özellikle de Malay toplumu içindeki mücadelenin başladığı yer burasıdır. Ayrıca Güney Afrika'daki ilk cami olan Auwaal Camisi de Bo Kaap'ta bulunuyor." dedi.

Choonara, sokak iftarı geleneğinin Cape Malay toplumunun ruhunu yansıttığını belirterek, "Sokak iftarı, komşuların, Müslümanların, gayrimüslimlerin, herkesin bir araya gelişini gösteriyor, ramazanın ruhunu, fedakarlığı, paylaşmayı, ilgiyi ve birbirine bağlanmayı yansıtıyor." diye konuştu.

Sokak iftarlarının birçok gayrimüslimin İslam'ı, ramazanı, iftarı, sevgi, huzur ve topluluk ruhunu görmesine vesile olduğuna dikkati çeken Choonara, "Özellikle de bugün dünyada insanların pek çok açıdan bölündüğünü görüyoruz ama Bo Kaap, topluluk ruhunu, insanların bir araya gelme ruhunu yeniden canlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Güney Afrikalı Müslümanlar

Yaklaşık 63 milyon kişinin yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar, nüfusun yüzde 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

Özellikle Cape Town'da yoğunlaşan Güneydoğu Asya kökenli "Cape Müslümanları" ile Johannesburg ve Durban gibi kentlerde yaşayan Hint kökenli Müslümanlar, ülkenin İslami kimliğinin iki ana damarını oluşturuyor.

Güney Afrika kültürünün en önemli bileşenlerinden Cape Müslümanlarının kökenleri, 350 yıldan uzun süre önce, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi tarafından Malezya ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde tutsak edilerek Ümit Burnu'na getirilen Cape Malaylara dayanıyor.

Apartheid rejimine karşı verilen özgürlük mücadelesinde de ön saflarda yer alan Güney Afrikalı Müslümanlar, kıtanın en güney ucunda asırlık geleneklerini özgürce yaşatıyor.