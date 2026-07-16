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Cape Town'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Cape Town'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunda düzenlenen programa, Başkonsolos Yonca Sunel, başkonsolosluk çalışanları, Güney Afrika Müslüman toplumunun temsilcileri ve kentte yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve Güney Afrika milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Başkonsolos Sunel, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllar boyunca devletin farklı kurum ve kademelerine sızarak ülke yönetimini ele geçirmeyi hedeflediğini anlattı.

Örgütün bu amaç doğrultusunda 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğunu belirten Sunel, girişimin Türk halkının sokaklarda gösterdiği kahramanca direniş ile hükümetin ve darbeye karşı duran devlet kurumlarının kararlı mücadelesi sayesinde engellendiğini ifade etti.

Sunel, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve anayasal düzene sahip çıkma kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı.

Ülkenin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Awqaf SA İcra Kurulu Başkanı Mickaeel Collier de Cape Town Müslümanları olarak darbe girişiminin yaşandığı gece ve sonrasında Türk devletinin ve halkının selameti, birlik ve dirliği için dua ettiklerini söyleyerek, Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi de katılımcıların ziyaretine açıldı.

Etkinliğin ardından Başkonsolos Sunel ve beraberindekiler, Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin bulunduğu tarihi Tana Baru Mezarlığı'ndaki "15 Temmuz Şehitleri Anı Bahçesi"ni ziyaret etti.

Burada 15 Temmuz şehitleri anısına dikilen fidanların başında dua edildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
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