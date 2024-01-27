Türkiye Maarif Vakfı, Cape Town'da yeni bir okul açtı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde Cape Town Uluslararası Maarif Okulu törenle açıldı.

Törene Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu, Western Cape Eyaleti Meclis Başkanı Daylin Mitchell, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Orta Doğu, Körfez ve Afrika Komitesi Başkanı Yüksel Timur Demir, kentteki Müslüman kanaat önderleri, iş insanları, Cape Town Belediyesi ve Western Cape Eyaleti Eğitim Bakanlığı yetkilileri, ülkedeki kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

TMV Başkanı Akgün, Johannesburg'dan sonra Cape Town'da da yeni bir okulun açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek "Güney Afrika'da ilk okulumuzu 2018 yılında Johannesburg'da hizmete açtık. 2023 Ocak ayında ise dünyanın ve kıtanın sayılı üniversitelerinden Pretorya Üniversitesinde Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezini kurarak eğitim işbirliğimizi yükseköğretim seviyesine çıkardık." dedi.

Cape Town'da açılan okulun kültür, turizm ve ilim merkezi olduğunu kaydeden Akgün, TMV'nin 52 ülkedeki 450'den fazla okulla dünyanın farklı coğrafyalarında 52 bin öğrenciye hizmet verdiğini dile getirdi.

Akgün, "Bu okulların açılmasında bizlere her zaman destek veren Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bütün Güney Afrikalı yetkililere huzurlarınızda özel teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Pretorya Büyükelçisi Kandaş da TMV okullarının dünya genelindeki başarılarına değinerek, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki ikinci okulun Cape Town'da açılmasının önemini vurguladı.

Western Cape Eyaleti Meclis Başkanı Mitchell, Türkiye ile kurulan özel bağlara bir yenisinin daha eklendiğini dile getirdi.

Western Cape Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürü Kubeshni Govender da Maarif Okulunun kente yeni heyecan katacağını, bu girişimi sevinç ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Eğitimin temel hedefleri arasında ahlaklı, merhametli insanlar yetiştirmek olmalı"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Cape Town'da bu önemli ana şahitlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Maarif Okullarının eğitim camiasına yeni perspektif kazandırdığını, adil ve iyi bir dünyanın inşasını önceleyen eğitim anlayışına sahip olduğunu belirten Erdoğan, Cape Town'daki okulun yeni başarılara vesile olmasını diledi.

Bilal Erdoğan, "Eğitimin temel hedefleri arasında ahlaklı, vicdan sahibi, merhametli insanlar yetiştirmek olmalı. Buna da en erken dönemde başlamak gerekiyor. Maarif Okulları da bu misyonun bir parçası." ifadelerini kullandı.

400 öğrenci kapasiteli, lise seviyesinde eğitim verecek okul, bu yıl faaliyete başlayacak.