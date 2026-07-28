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Ramaphosa: Göçmenler günah keçisi ilan edilmemeli

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, göçmenlerin işsizlik ve suç gibi sorunların sorumlusu tutulmaması gerektiğini, göç yönetiminde insan onuru ve hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Afrikalıların zorunluluk değil tercihle göç edebilmesi için ortak mücadele çağrısı yaptı.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, göçmenlerin ülkedeki işsizlik, suç ve kamu hizmetlerindeki aksaklıkların sorumlusu olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Ramaphosa, Midrand'da düzenlenen Pan-Afrika Parlamentosu 7. Yasama Dönemi Birinci Olağan Oturumu'nda, Afrika ülkelerinin göçün nedenleri ve sonuçlarıyla mücadelede ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Göçmenler işsizlik, suç veya kamu hizmetlerinin sunumundaki eksikliklerin günah keçisi ilan edilmemelidir." diyen Ramaphosa, yasal göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların, göç yasalarını ihlal eden kişilerle aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika'da yabancı uyruklulara yönelik göçmen karşıtı söylem, yıldırma ve şiddet olaylarının yaşandığını kaydeden Ramaphosa, hükümetin bu tür eylemlere karşı kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Ramaphosa, "Yaklaşımımız, kararlı, adil ve etkili göç yönetimini insan onuru ve hukukun üstünlüğünün tavizsiz savunusuyla birleştirmelidir." dedi.

Çatışma, istikrarsızlık, yoksulluk ve yönetişim sorunlarının göçü artırdığını belirten Ramaphosa, Afrikalıların zorunluluktan değil, kendi tercihleri doğrultusunda göç edebileceği koşulların oluşturulması gerektiğini anlattı.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara "30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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