Haberler

Çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı

Çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da iki evin çatısından güneş enerji paneli çalan S.T. ve B.D., güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Her iki şüphelinin de çok sayıda suç kaydı bulunuyor.

KONYA'da iki evin çatısından güneş enerji paneli çalan ve 12 suç kaydı bulunan S.T. (33) ve 29 suç kaydı bulunan B.D. (33) yakalandı. Hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde çatısından güneş enerjisi panellerinin çalındığı fark eden iki evin sahipleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelilerin 12 suç kaydı bulunan S.T. ve 29 suç kaydı bulunan B.D. olduğunu tespit etti. 2 şüphelinin Konevi Mahallesi'nde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Araç sürücüsü B.D., polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren takip ardından araç durdurulup B.D. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden B.D.'nin toplam 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

