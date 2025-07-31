GÜNDEME EK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Nguema ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)