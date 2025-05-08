Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra resmi akşam yemeği verilecek.

(Ankara/14.00/15.30/15.45/16.30/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)