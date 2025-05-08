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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra resmi akşam yemeği verilecek.
(Ankara/14.00/15.30/15.45/16.30/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel