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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Kabine Toplantısına katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül törenine katılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Vakıf Haftası Beştepe Kabine Vakıf Etkinlik Politika Güncel Haberler

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