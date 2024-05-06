Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Kabine Toplantısına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül törenine katılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)