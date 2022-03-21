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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse"ye katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"na...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse"ye katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00/16.00/19.00)

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Metaverse, Güncel, Haberler

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