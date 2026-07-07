Erdoğan, Carney ve Stubb ile görüşecek, Trump'ı karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve resmi akşam yemeği verilecek.

(Ankara/11.00/12.30/15.00/19.30)