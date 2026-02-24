Haberler

Erdoğan, HAVELSAN'da İnsansız Deniz Aracı Törenine Katılacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar yapacak.

(Ankara/14.00/18.41)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
