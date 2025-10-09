Haberler

Erdoğan Yükseköğretim Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
