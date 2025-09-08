Erdoğan, Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(İstanbul/11.00/Ankara/16.00)
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel