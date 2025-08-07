Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu Ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile yapacağı ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
