Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak ve ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak. İki lider, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapacak ve Tokayev onuruna resmi bir akşam yemeği verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00)
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel