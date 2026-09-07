Günün Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenecek Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'na katılacak. Programda AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da yer alacak.

(Ankara/10.30)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrupa Sismoloji Komisyonu 40. Genel Kurulu Avrupa Sismoloji Kongresi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Lefkoşa)

2-? ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar, İran'ın karşı saldırıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

(Berlin/12.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftası; Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor ve Göztepe-Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/İzmir/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası; İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor, Manisa FK-Bursaspor ve Mardin 1969-Bodrum FK maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00/17.00/Manisa/Mardin/20.00)

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Kaynak: AA