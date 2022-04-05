GÜNDEM ÖZETİ / 6 Nisan 2022

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920 1- Anadolu Ajansı (AA) 102 yaşında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni'ne katılacak. (Ankara/14.00) 2- TBMM'den İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek. (TBMM/10.30/14.00) EKONOMİ FİNANS 1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Filipinler'e ihraç edilen Atak helikopterlerinin teslim törenine katılacak. (Filipinler/04.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başlayacak. İki gün sürecek toplantıda Türkiye'yi Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. (Brüksel) 2- AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüşecek. (Brüksel) 3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Kiev/Moskova/Ankara) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden ekibini konuk edecek. (İstanbul/20.00) 2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.00) 3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinin ilk maçları, Chelsea-Real Madrid ve Villarreal-Bayern Münih karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Londra/Villarreal/22.00) 4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek. (İstanbul/20.30) 5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, Almanya'nın Hamburg Towers takımını konuk edecek. (Ankara/20.00) 6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Tenerife/21.30) 7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Semt77 Yalovaspor-Galatasaray Nef maçı yapılacak. (Yalova/20.30) 8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasından ertelenen BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşması oynanacak. (Ankara/16.00) 9- TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 27. haftadan ertelenen toplam 6 maç yapılacak. 10- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu ilk maçlarından 3'ü oynanacak. *** Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.