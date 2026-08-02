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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Eğitim Kampı'nı ve Koseberry Bluberry Bahçesi'ni ziyaret edecek.

(Kocaeli/12.00/Düzce/16.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Tesis Temel Atma Töreni ile Alucra Ekin ve Kültür Festivali'ne iştirak edecek.

(Giresun/14.15/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sonrası bölgedeki gerilim ve arabulucuların taraflar arasındaki mutabakatı hayata geçirmek için yürüttüğü temaslara dair gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray, Fransa temsilcisi Rennes'i RAMS Park'ta özel maçta konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

2- Çin'in ev sahipliğindeki Voleybol Erkekler 2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

(Ningbo Beilun/10.00/14.30)

3- Trabzonspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya temsilcisi Udinese ile karşılaşacak.

(Salzburg/17.30)

4- TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilki hayata geçirilen Anadolu Dostluk Rallisi, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.

(İstanbul/11.00)

5- Basketbol 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na İsveç'te devam edilecek. Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Stockholm/14.00)

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Kaynak: AA
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