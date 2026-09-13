GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, toplu açılış töreni ile Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Aydın/12.00/12.30/13.40/14.30)

2- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek oturumlarla sona erecek.

(Ankara)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına; Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler-İstanbul Başakşehir ve Galatasaray-Kocaelispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/17.00/Diyarbakır/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasına; Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969, Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Manisa FK ve Bursaspor-Turka Esenler Erokspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Sivas/17.00/İstanbul/Bursa/20.00)

3- Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları tamamlanacak.

4- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftası, 4 karşılaşmayla tamamlanacak.

5- Basketbol FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası, üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Berlin/17.30/21.00)

6- 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup maçlarına; İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Finlandiya (C Grubu) ve Romanya'da (D Grubu) devam edilecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak.

(Cluj/17.00)

7- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Giresunspor, Avusturya'nın HC Fivers WAT takımını konuk edecek.

(Giresun/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları oynanacak. MC Sistem Yozgat-Göztepe, Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Yozgat/14.00/Trabzon/Manisa/15.00/İstanbul/16.00)

9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on dördüncü ayak yarışı, San Marino'da gerçekleştirilecek.

(Misano/15.00)

10- Formula 1'de 2026 sezonunun 14. ayağı İspanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Madrid/16.00)

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Kaynak: AA