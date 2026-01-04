Haberler

Sarıkamış Şehitlerini Anma Törenleri ve Güncel Gelişmeler

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars'ta düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü ve törenine katılacak. ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Gazze'deki ateşkes süreci uluslararası alanda takip ediliyor. Spor müsabakaları ise Türkiye genelinde devam ediyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü ile anma törenine katılacak, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar Gösterisi'ni izleyecek.

(Kars/09.00/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bogota/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla düzenlenecek Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne katılacak.

(Kars/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla Gaziantep Stadı'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Gaziantep/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Anadolu Efes-Mersinspor, Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Galatasaray MCT Technic müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/20.30/Denizli/15.30/Manisa/18.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, Odunpazarı-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)

***

