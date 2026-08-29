Haberler

İETT kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsünün, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, polis ekiplerinin çalışmasında şüpheliye ve kazada yaralanan, hastanede tedavisi devam eden İETT otobüsünün şoförüne yapılan testlerde alkol çıkmadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.

Kaynak: AA
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Neyi paylaşamadınız? Daha 17 yaşındaydı
Kiev yakınlarında korkunç gece: 37 kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi

İHA'lar başkentin dibinde ölüm kustu: Gece alevlere teslim

Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Ve Leao İstanbul'da! İşte ilk sözleri
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti