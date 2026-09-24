GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görevi esnasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Sevim'in, dün tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Paylaşımda taziye mesajına yer verilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Şehit Sevim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Kaynak: AA