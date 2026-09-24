Haberler

GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞEHİDİN NAAŞININ ELAZIĞ'A UĞURLANMASI EKLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görevi esnasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Sevim'in, dün tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Paylaşımda taziye mesajına yer verilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Şehit Sevim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Kaynak: AA
Rusya, Kiev'de 3 İHA tesisini ve Odessa'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece saldırısı! 2 lojistik firması vuruldu
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu

55. bölümdeki sır! Kurtlar Vadisi'nin 'Abidin'i yıllar sonra anlattı
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
Türk mafyayı yemek yerken vurdular

Türk mafyayı yemek yerken vurdular
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu