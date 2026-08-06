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Tekirdağ'da Göle Giren Kişi Boğuldu

Tekirdağ'da Göle Giren Kişi Boğuldu
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde serinlemek için girdiği gölde kaybolan A.K'nin cesedine ulaşıldı. İhbar üzerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları sabah yeniden başlatıldı ve su altı aramaları sonucu ceset bulundu. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Pınarça Mahallesi'ndeki İkizgöller mevkisinde serinlemek için göle giren A.K, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Ekiplerin gölde yürüttüğü su altı arama çalışmaları sonucu A.K'nin cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
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