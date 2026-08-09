Tarsus'ta kavga: 2 ölü, 5 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında silahla vurulan Halil İbrahim Tarhan ve Ümit İğde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Tarhan ile İğde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA