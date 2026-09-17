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GÜNCELLEME - Mersin'de 303 bin 704 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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GÜNCELLEME - Mersin'de 303 bin 704 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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- Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 303 bin 704 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çilek Mahallesi'ndeki bir plastik ve ambalaj imalathanesine operasyon düzenlendi.

İmalathanede yapılan aramada, sentetik ecza hap üretiminde kullanılan 2 basma makinesi ve aparatları, 303 bin 704 sentetik ecza hapı, 17 kilo 762 gram sentetik ecza ham maddesi ve 50 bin boş sentetik ecza hap kapsülü ele geçirildi.

Operasyonda "tehdit" ve "hakaret" suçundan kaydı bulunan H.C.G. (27) ve F.E.D. (26) ile M.H.P yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan "uyuşturucu madde kullanma" ve "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunan firari şüpheli S.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
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