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GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Güney köyü yakınlarındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği ve yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, bölgedeki köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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