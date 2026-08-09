Samandağ'da 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik Mahallesi sahilinde yüzmek için denize giren 13 yaşındaki Mehmet Ali Himyen, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla yapılan aramada Himyen'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren çocuk boğuldu.
Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali Himyen (13) bir süre sonra gözden kayboldu.
Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Botla denizi araştıran ekipler, Himyen'in cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan cenaze, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA