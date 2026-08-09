Haberler

Samandağ'da 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Samandağ'da 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik Mahallesi sahilinde yüzmek için denize giren 13 yaşındaki Mehmet Ali Himyen, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla yapılan aramada Himyen'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren çocuk boğuldu.

Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali Himyen (13) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Botla denizi araştıran ekipler, Himyen'in cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan cenaze, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor

Aile genişliyor: Ünlü çiftin çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değer miydi çocuk! Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti