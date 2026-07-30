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GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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EKİP SAYISI VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede Sahil Koru Mahallesi'ne kadar yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne 3 uçak, 10 helikopter, 31 arazöz, 12 su tankeri, 2 dozer, 210 personel ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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