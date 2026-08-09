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Tepebaşı'nda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Tutuklu

Tepebaşı'nda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Tutuklu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gazi Yakup Satar Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda, bir arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.S. (23) ve S.Ç. (40), Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaçan şüphelilerden A.S.K. yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.S.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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