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Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 5 Ölü

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Endonezya'nın Flores bölgesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı, ancak kısa dalgaların ardından kaldırıldı. Yerel yetkililer, enkaz altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

The Jakarta Post'un haberine göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde 1 metreden daha kısa tsunami dalgaları gözlemlenirken, tsunami uyarısı, depremden yaklaşık üç saat sonra kaldırıldı.

Doğu Nusa Tenggara eyaleti valisi Emanuel Melkiades Laka Lena, depreme ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 5 kişinin molozların altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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