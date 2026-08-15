Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 5 Ölü

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

The Jakarta Post'un haberine göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde 1 metreden daha kısa tsunami dalgaları gözlemlenirken, tsunami uyarısı, depremden yaklaşık üç saat sonra kaldırıldı.

Doğu Nusa Tenggara eyaleti valisi Emanuel Melkiades Laka Lena, depreme ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 5 kişinin molozların altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: AA