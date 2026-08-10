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Bodrum'da havuz bakımında gaz sızıntısı: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

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- Gaz sızıntısından etkilenip hastaneye kaldırılan 15 kişi taburcu edildi HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİLERİN TABURCU EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde havuz bakımı sırasında gaz sızıntısından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi.

O sırada havuz çevresinde bulunan ve bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenen 15 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla Bodrum Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri tamamlanan kişiler taburcu edildi.

Kaynak: AA
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