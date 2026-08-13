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Bilecik'te orman yangını kontrol altında

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Bilecik Bayırköy'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın bir kereste fabrikasının talaş deposuna sıçradı ancak merkeze ulaşmadan söndürüldü. Ekipler, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgedeki bir kereste fabrikasının talaş deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü.

Ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve çok sayıda itfaiye aracıyla yangına müdahale ediyor.

Büyük oranda kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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