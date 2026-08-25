Haberler

Kuriş örgütüne 3. dalga: 38 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 13 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan Selin'den haber var
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Neler olmuş neler: Bir kez olsun şu pası bana at
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı