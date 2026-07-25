GÜNCELLEME 2 - İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde etkisini gösteren kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Beşiktaş, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı alt geçitlerin su basmasına neden olan yağış, bazı ilçelerde de yerini doluya bıraktı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2497'nci Sokak'taki bir daireyi ve Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki bir iş yerini su bastı.

Selçuklu Bulvarı üzerinde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gazi Mahallesi 1345'inci Sokak'ta ise yolda çökme meydana geldi ve sokak trafiğe kapatıldı.

Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde, bir aracın lastiği yolda meydana gelen çökme nedeniyle oluşan çukura düştü. Mahsur kalan aracın hareket etmesi için çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Sancaktepe, Pendik ve Kartal'da sağanak, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini göstermeyi sürdürüyor.

Kartal Sahili'nde yağışın etkisiyle denizde kirlilik gözlendi. Yollarda biriken sular, hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Bazıları da çareyi kafalarına poşet geçirmekte buldu.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

Metrekareye 57 kilogram yağış

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, sağanağa karşı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda ekipler, 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araçla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ölçümlere göre en fazla yağış, Şile'nin Darlık Köyü'nde metrekareye 57 kilogram olarak kaydedildi. Üsküdar'da 30 kilogram, Eyüpsultan'da 26 kilogram, AKOM istasyonunda 23 kilogram ve Şişli'de 21 kilogram yağış ölçüldü. Gece boyunca aralıklarla hafif yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA