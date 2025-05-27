Gümüşkanat Şelalesi Görenleri Hayran Bırakıyor

Gümüşkanat Şelalesi Görenleri Hayran Bırakıyor
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Bitlis'in Mutki ilçesinde yer alan Gümüşkanat Şelalesi, 60 metre yüksekliği ve yaz aylarında da kurumamasıyla dikkat çekiyor. Doğaseverler, şelalenin turizm açısından tanıtılması gerektiğini ifade ediyor.

Gümüşkanat Şelalesi görenleri hayran bırakıyor

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla büyük ilgi görüyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan şelale, birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz mevsiminde de kurumayan ve yaklaşık 60 metre yükseklikten akarak göz kamaştırıyor. Mersinden gelen Yaprak Yeşim Doğan, doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelaleye hayran kaldığını belirtti.

Doğaseverler ise şelalenin tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini söyleyerek, düşüncelerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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