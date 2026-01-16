Haberler

Gümüşhane ve Artvin'de 295 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Gümüşhane ve Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından il merkezinde 1, ilçelerden Torul'da 30, Kürtün'de 28, Şiran'da ise 12 olmak üzere 71 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri söz konusu köy yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan karın ardından il merkezinde 3, Ardanuç ve Borçka'da 82, Murgul'da 11, Şavşat'ta 65, Yusufeli'nde 63 olmak üzere 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için 38 iş makinesi, 6 pikap ve 117 personelle çalışma yapıyor.

Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi ve Borçka-Hopa güzergahındaki Cankurtaran mevkisinde de kardan dolayı zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar, Artvin kent merkezini de beyaza bürüdü.

