Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldız, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Prof. Dr. Yıldız, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'n "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ile "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" adlı fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" adlı fotoğraflarına oy veren Yıldız, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya İnat", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" isimli karelerini tercih etti.

Yıldız, fotoğrafları seçerken taşıdığı mesajlara, anlattığı hikayelere ve izleyicide bıraktığı etkiye dikkat ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, dünyanın farklı coğrafyalarında her alana temas eden haberler ürettiğini belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğadan tarihe, günlük yaşamdan spora kadar farklı kategorilerde çekilen bu fotoğrafları, deklanşöre basılan o anın geleceğe bırakılmış çok kıymetli birer hatıra ve miras olduğunu düşünüyorum. Seçimlerimi yaparken özellikle günümüz dünyasını ve günümüz gerçeklerini yansıtan, insanlığın barışına, huzuruna ve mutluluğuna temas eden, geleceğe dair izler ve umutlar barındıran karelere yöneldim. Her bir fotoğrafta fotoğrafçıların ne denli güçlü birer sanatçı olduklarını görmek mümkündü. Bu nedenle bazı kategorilerde seçim yapmakta gerçekten zorlandım. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesini tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.