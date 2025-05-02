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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Öğrencileri Otostopla Götürdü

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Öğrencileri Otostopla Götürdü
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Gümüşhane’de üniversite öğrencileri, yurtlarına giderken otostopla bindiği aracın sürücüsünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu öğrendi. Öğrencilerin keyifli sohbeti, sosyal medyada dikkat çekti.

GÜMÜŞHANE'de, üniversite öğrencileri, yurtlarına gitmek için otostopla otomobiline binerek 'Dayı' dedikleri sürücünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu araçtan inerken öğrendi. Gençlerin cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Kentte görevine geçen ay atanan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, dün akşam saatlerinde otostop yapan 4 üniversite öğrencisini otomobiline alıp, yurda götürdü. Öğrenciler, yurt yolunda araçta giderken, tanımadıkları direksiyon başındaki Rektör Prof. Dr. Yıldız ile sohbet etti. Öğrenciler, sohbet sırasında 'Dayı' diye hitap ettiği sürücünün Rektör Prof. Dr. Yıldız olduğunu, araçtan inerken öğrenince şaşkınlık yaşayıp, kahkaha attı.

Rektör Prof. Dr. Yıldız'ın, öğrencilerle diyaloğu, arka koltukta yer alan misafiri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Prof. Dr. Yıldız, öğrencilerle yaşadığı anlara ait görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan 2 kelime, 'Dayı Rektörüm" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada ilgiyle izlenip, beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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