Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Prof. Dr. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü yayıncılık faaliyetleriyle güvenilir bilginin kamuya ulaşmasında hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

AA'nın aynı zamanda mazlum ve mağdur coğrafyaların sesini dünya kamuoyuna duyurulmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'den bu yana güvenilir haberciliğin adresi olan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, bu köklü kurumun bugünlere ulaşmasında payı olan tüm basın emekçilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum. Anadolu Ajansı'nın Gümüşhane temsilciliğinde yürütülen kıymetli çalışmaların nice başarılı yıllara ulaşmasını temenni eder, şahsınızda tüm çalışma arkadaşlarınıza selamlarımı sunar, kolaylıklar dilerim."