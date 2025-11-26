Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, aynı fakültede görev yapan kadın memuru silahla rehin aldı. Üniversitenin merkez kampüsünde yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Büyük paniğe neden olay sonrası polisin şahsı ikna çabaları sonuç verdi ve silahlı şahıs teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Olayın ardından fakülte ve çevresine çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılırken, güvenlik tedbirleri kapsamında çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

POLİSİN UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Silahlı H.T.'nin elindeki rehinenin zarar görmemesi için polis ekipleri şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı ve süreç dikkatle takip edildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: OLAY KONTROL ALTINA ALINDI

Gümüşhane Üniversitesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde bugün yaşanan ve hepimizi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelimizin başka bir personelimizi rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hale geldi.

Olayın meydana gelmesinin ardından, Üniversitemiz güvenlik birimleri ve emniyet güçleri olaya hızlı şekilde müdahale etti. Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."