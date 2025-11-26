Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehin Alma Olayı

(ANKARA) - Gümüşhane Üniversitesi'nde bir kadın personel çalışma arkadaşınca rehin alındı. Kadını rehin alan çalışan, yaklaşık 4 saatlik ikna sürecinin ardından eylemi sonlandırdı ve ardından gözaltına alındı.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, bir memur personelin başka bir personeli rehin aldığı bilgisi üzerine üniversite güvenlik birimleri ile emniyet güçlerinin hızlı şekilde müdahale ettiği belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılan açıklamada, üniversiteye giriş ve çıkışların güvenlik nedeniyle hızlı şekilde sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı.

Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Öte yandan, üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "rehin alınan personelin herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın güvenli şekilde kurtarıldığı" bildirildi.

Vali Baruş'tan açıklama

Bu arada, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da olay yerinde yaptığı açıklamada, bugün saat 10.45 sıralarında Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde bir kadın memurun silahlı kişi tarafından rehin alındığı yönünde ihbarda bulunulduğunu anlattı.

İhbarın ardından emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiğini bildiren Baruş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 dakika sonra şahısla bire bir irtibat kuruluyor. Öncelikle Rektör hocamız irtibat kurdu telefonda, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizle birlikte müzakere sürecine geçiliyor. Çok uzun bir müzakere, diyalog süreci yaşandı, yaklaşık 4 saat sürdü. İkna süreci sabırla yürütüldü ve sonucunda başarı elde edildi. Herhangi bir yaralanmaya, rehin alınan bayan memurda sağlık problemine neden olmadan neticelendi. Şahsın elindeki silahla bunu erçekleştiriyor. Şahsın daha önce 2017'den itibaren Kars'ta üniversitede çalıştığı, 2020 yılında da üniversitemizde sivil memur olarak göreve başladığı ve üzerine kayıtlı Kara Kuvvetleri tarafından tanzim edilmiş bir silah taşıma izin belgesi bulunduğu anlaşıldı. Arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek bu eylemi gerçekleştirdiği anlaşılıyor. Müzakereler sırasında bu bilgi edinildi. Ayrıca bazı sağlık sorunları yaşadığı, sağlık geçmişinde de böyle durumlar var. Çok şükür böyle durumda olan bir şahısla müzakere süreci yürütülmesi ve başarıyla neticelenmesi, üzücü bir olayın yaşanmaması açısından son derece sevindirici."