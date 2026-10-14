Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit'te fil otunun kaba yem potansiyelini araştırıyor

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Gümüşhane Üniversitesince, Kelkit ilçesinde özel bir işletmenin desteğiyle yetiştirilen fil otunun bölge iklimine uyumu ve hayvancılıkta alternatif kaba yem kaynağı olarak kullanım potansiyeli araştırılıyor.

Üniversite tarafından yürütülen çalışma kapsamında, silajlık mısıra ilave kaba yem kaynağı olarak değerlendirilen fil otunun verimi, besin değeri ve kış şartlarına dayanıklılığının belirlenmesi hedefleniyor.

Kelkit ilçesinde geçen yıl başlatılan deneme üretiminde yer yer 3 metreyi aşan fil otlarının hasadı gerçekleştirilirken, bitkinin soğuk iklim koşullarına dayanıklılığı ise kış mevsiminde yapılacak gözlemlerle değerlendirilecek.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, hasat yapılan alanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Yıldız, burada gazetecilere, bölgedeki hayvancılığı desteklemek ve yeni yem kaynakları geliştirmek amacıyla geçen yıl fil otu yetiştiriciliğine yönelik deneme çalışması başlattıklarını söyledi.

Çalışmanın araştırma ve geliştirme faaliyeti olduğunu vurgulayan Yıldız, "Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlar oldukça olumlu. Arkadaşlarımız bitkinin su, lif, nişasta, protein ve şeker içeriğini inceleyecek. Bugün hasadını gerçekleştireceğimiz bitkiler, Doğan Besi'deki arkadaşlarımız tarafından süt sığırcılığında denenerek değerlendirilecek. İlerleyen aşamalarda bu bitkinin bölgemizde hayvancılıkta kullanılabilecek potansiyel bir besin kaynağı olmasının önünü açmayı hedefliyoruz. Ümit ediyoruz ki güzel sonuçlar elde ederiz." diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Organik Tarım Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halil Yolcu da fil otunun kökeninin Afrika'nın tropikal ve subtropikal bölgelerine dayandığını, Türkiye'de ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Fil otunun silajlık mısırdan farklı olarak çok yıllık bir bitki olduğuna dikkati çeken Yolcu, bir kez ekildikten sonra yaklaşık 10 ila 20 yıl canlılığını koruyabildiğini, iklim ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak yılda 1 ila 3 kez biçilebildiğini kaydetti.

Bitkinin protein oranının silajlık mısıra kıyasla daha yüksek, enerji değerinin ise biraz daha düşük olduğunu aktaran Yolcu, fil otunun yonca ve silajlık mısırın yerine geçecek bir ürün olarak değil, mevcut yem kaynaklarına ilave bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA