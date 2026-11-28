Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Köstere mevkisinde yola düşen kayalar ulaşımı aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Köstere köyü mevkisinde, Zigana Dağı Geçidi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Bölgede araç geçişi karşı şeritten kontrollü sağlanırken, endüstriyel dağcıların temizliğinin ardından kapalı şeridin ulaşıma açılması planlanıyor.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'ndan yola düşen kaya parçaları ulaşımın aksamasına neden oldu.
Gümüşhane- Trabzon kara yolunun Köstere köyü mevkisi Zigana Dağı Geçidi'ndeki yola yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgede araçların geçişi karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Endüstriyel dağcılar tarafından temizlik yapılmasının ardından kapalı şeridin ulaşıma açılması planlanıyor.
Kaynak: AA