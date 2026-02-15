Haberler

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Trabzon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, 15 Şubat'ın, Gümüşhane'de yaklaşık 1,5 yıl süren işgal, zulüm ve mağduriyet sürecinin sonlandığı tarih olduğunu söyledi.

Baruş, günün önemine dikkati çekerek, "Bugün tüm Gümüşhanelilerin uzun bir mücadele sonucunda hürriyetine kavuştuğu bağımsızlık ve onur günüdür. Bugün bu toprakların düşmana geçilmez kılan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimizi minnetle yad etme günüdür." diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse de kurtuluş gününün, istiklalden istikbale giden yol olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş yılını coşkuyla kutladıklarını aktardı.

Tören, yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Program kapsamında Gümüşhane Belediyesi ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kent Ormanı'nda düzenlenen kar festivalinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kayak yapan vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde horon oynadı.

Kent Ormanı'ndaki programa katılan Hilal Nur Baş ise güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

Sıla Özdemir de kar festivalinin eğlenceli geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi

Dev telefon markası kapanıyor mu? Beklenen açıklama geldi
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Eski dostunun gözünün yaşına bakmadı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline