Gümüşhane gündem haberleri: Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ankara Büyükşehir Belediyesine tepki

Gümüşhane gündem haberi: Mamak Belediyesinin tabelası Mağduriyet doğuran Türközü 428. Cadde'de yürütülen altyapı çalışmalarından görüntüler Ekiplerin ve vidanjörün su çekme çalışması Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin konuşması Mahallelilerden ve sokaktan detay görüntüler Mamak Belediye Başkanı Köse'den...

Mamak Belediyesinin tabelası

Mağduriyet doğuran Türközü 428. Cadde'de yürütülen altyapı çalışmalarından görüntüler

Ekiplerin ve vidanjörün su çekme çalışması

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin konuşması

Mahallelilerden ve sokaktan detay görüntüler Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ankara Büyükşehir Belediyesine tepki

Başkan Murat Köse, Türközü 428. Cadde'de yürütülen altyapı çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle bölge halkının mağdur edildiğini belirterek, çalışmaların kendilerine devredilmesini istedi

ANKARA - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türközü Mahallesi 428. Cadde'de, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle bölge halkının mağdur edildiğini belirterek, "Böylece bıraksınlar, 24 saat çalışarak ekiplerimizle beraber burayı en kısa zamanda trafiğe açarız." dedi.

Köse, Türközü, Kazım Orbay ve Akdere mahallelerinin kesiştiği bölgede, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının olduğu alanda açıklama yaptı.

Bölgedeki çalışmaların aylardır sürdüğünü ve tamamlanamadığını söyleyen Köse, Büyükşehir Belediyesinin, yaptıkları çalışmalara levha koymaması nedeniyle, bölge halkının Mamak Belediyesini arayarak, "Niye bunu bu kadar uzattınız?", "Ne zaman bitireceksiniz?" şeklinde sorular yönelttiğini belirtti. Murat Köse, şöyle konuştu:

"Buna cevap vermek üzere astığımız tabelaları ve afişleri Büyükşehirin gelip kaldırdığını gördük. Dün akşam itibarıyla buraya geldik ve olaya biraz daha müdahil olalım istedik.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçeğini görmek isteyenler, 428. Cadde'ye gelebilirler, bu caddeyi bir anlamda sergi yeri olarak düşünebiliriz. Mansur Yavaş'ın, CHP'li bir belediyenin halkını hangi duruma düşürdüğünü günlerdir, haftalardır ve aylardır burada nasıl bir beceriksizlik sergilediğini herkes görebilir."

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bölgedeki altyapı çalışmaları sırasında internetin kesildiğini, elektrik arızalarının yaşandığını, çevre binaların alt katlarını su bastığını da aktardı. Köse, "Böylece bıraksınlar, zaten ayladır toz içerisinde, gerçekten çok ciddi bir mağduriyet yaşanmış. 24 saat çalışarak, ekiplerimizle beraber burayı en kısa zamanda trafiğe açarız." dedi.

Kazım Orbay Mahallesi Muhtarı Birol Apalak ile vatandaşlar da Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne tepki göstererek, bir an önce çalışmaların tamamlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.