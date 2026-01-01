Haberler

Karadeniz'deki 3 ilde 233 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Gümüşhane, Giresun ve Artvin illerinde etkili olan kar, toplamda 233 köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. İlgili ekipler yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar dolayısıyla 233 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 42, Şiran'da 45, Kürtün'de 15, Kelkit ve Torul ilçelerinde ise 8'er olmak üzere 118 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Giresun

Giresun'da da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Alucra'da 36, Çamoluk'ta 22, Şebinkarahisar'da 16, Dereli'de 11 ve Yağlıdere ilçesinde 4 olmak üzere 89 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Artvin

Artvin'de ise 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle Şavşat'ta 15, Ardanuç'ta 8, Borçka ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 220 personeli, 97 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Trabzon ve Ordu'da da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
500

