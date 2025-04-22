Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Gümüşhane- Giresun karayolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan dolayısıyla Gümüşhane- Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Vali Aydın Baruş'un, bugün Torul-Kürtün karayolu Karaçukur mevkisinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Baruş da heyelan riskinin halen devam ettiğini aktararak, yol temizleme çalışmalarına henüz başlanamadığını kaydetti.

Baruş, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılacak etüt çalışmaları tamamlanmadan yolun trafiğe açılmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek, Giresun'dan Gümüşhane istikametine seyahat edecek vatandaşlar ile Gümüşhane'den Giresun yönüne gidecek vatandaşların Giresun-Trabzon-Gümüşhane sahil yolunu kullanmalarını istedi.

Heyelan riski tamamen ortadan kalkmadan Torul-Kürtün karayolunun kullanılmamasını isteyen Baruş, yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili ikinci bir duyurunun yapılacağını da belirtti.