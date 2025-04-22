Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri almakta ve yol temizleme çalışmaları için etüt yapmaktadır.

Gümüşhane- Giresun karayolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan dolayısıyla Gümüşhane- Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Vali Aydın Baruş'un, bugün Torul-Kürtün karayolu Karaçukur mevkisinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Baruş da heyelan riskinin halen devam ettiğini aktararak, yol temizleme çalışmalarına henüz başlanamadığını kaydetti.

Baruş, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılacak etüt çalışmaları tamamlanmadan yolun trafiğe açılmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek, Giresun'dan Gümüşhane istikametine seyahat edecek vatandaşlar ile Gümüşhane'den Giresun yönüne gidecek vatandaşların Giresun-Trabzon-Gümüşhane sahil yolunu kullanmalarını istedi.

Heyelan riski tamamen ortadan kalkmadan Torul-Kürtün karayolunun kullanılmamasını isteyen Baruş, yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili ikinci bir duyurunun yapılacağını da belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.