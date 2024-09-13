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Gümüşhane'de Trafik İşaret Levhaları ve Bariyerleri Çalan 4 Kişi Tutuklandı

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Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefliği tarafından yapılan ihbar üzerine, Torul-Kürtün kara yolunda bulunan trafik işaret levhaları ve demir bariyerlerin çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 4 kişi tutuklandı.

Gümüşhane'de karayolu kenarındaki trafik işaret levhaları ve bariyerleri çalan 4 kişi tutuklandı.

Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefliğince Torul- Kürtün kara yolu üzerindeki trafik işaret levhalarının yerinde olmadığına dair ihbarda bulunuldu.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Torul- Kürtün kara yolunda, 47 işaret levhasıyla yol üzerinde bulunan 15 demir bariyerinin olmadığı tespit edildi.

Torul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Torul ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlıkları asayiş ekipleri tarafından şüphelilerin tespiti için bölgede bulunan güvenlik kamerası ve plaka tanıma sisteminin incelenmesi neticesinde bir araçtan şüphelenildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda, söz konusu araç sahibinin E.A, araçta bulunanların ise G.A, Ö.A, T.Ö ve A.A olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden araç sahibi E.A'ya 54 bin lira para cezası verilirken, diğer şüpheliler G.A, Ö.A, T.Ö, A.A tutuklanarak, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel

Operasyon Jandarma Kürtün trafik Güncel Torul

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