Gümüşhane'de tır şoförü kardan kaplumbağa yaptı
Gümüşhane'de yaşayan tır şoförü Cihan Oral, yürüyüş yolu üzerine kendi imkanlarıyla kardan kaplumbağa yaptı.

Oral, kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş yolu üzerinde kardan kaplumbağa yapma kararı aldı.

Kürek ve plastik ürünlerle kardan kaplumbağa yapan Oral, çevredeki vatandaşların da beğenisini kazandı.

Oral, AA muhabirine, hafta sonunu değerlendirmek için bu çalışmayı yaptığını belirterek, "Hava şartları nedeniyle çalışamıyorum. Hafta sonumuzu böyle değerlendirmek istedik. Fazla kar toplayamadığımız için yatay bir şekilde kablumbağa yapmak aklımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Kardan kaplumbağaya güzel tepkiler olduğunu belirten Oral, daha önce de şehit polis memuru Fethi Sekin ile 15 Temmuz anısına çeşitli çalışmaları yaptığını sözlerine ekledi.

