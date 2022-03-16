Gümüşhane'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde gözyaşları sel oldu

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Törenin ardından şehidin oğluna Vali Kamuran Taşbilek tarafından çok istediği akvaryum hediye edildi

GÜMÜŞHANE - Giresun'un Tirebolu ilçesinde 2020 yılında meydana gelen sel felaketinde vatandaşların yardımına giderken sel sularına kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törende 28 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un ailesine Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ve şehit Burak Tok'un ailesinin katıldığı program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunasıyla başladı.

Törende şehit eşi Hacer Tok, şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un ekrana yansıtılan fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğulurken oğlu Miraç Aras Tok babasının adına düzenlenen belgeyi dikkatlice inceledi.

"Giresun'daki vatandaşlarımızın yardımına koşarken şehit olan kardeşimize rahmet diliyorum"

Törende yaptığı konuşmada Giresun'da yaşanan sel felaketinde vatandaşların yardımına koşmak isterken şehit olan Burak Tok'a Allah'tan rahmet dileyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Vatanımızın birliği, devletimizin bekası uğruna can veren bütün aziz şehitlerimi ve kahraman gazilerimizi minnetle, şükran ve rahmetle yad ediyorum. 2020 yılı içerisinde kahramanca bir mücadele ile o gün büyük bir ızdırap içerisinde kalan Giresun ilimizdeki vatandaşlarımızın yardımına koşarken şehadet mertebesine ulaşan kardeşimize de rahmet dileklerimi, minnet dileklerimizi ve şükranlarımızı iletmek istiyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Şehidimizin vefatından çok kısa bir süre sonra da şehidimizin ikinci bir evladı dünyaya geldi. Ailemize tekrar minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna insanlarımızın refahı, mutluluğu uğruna, insanlarımızın sıkıntılarının giderilmesi uğruna kendi canlarını hiçe sayan bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz bu memleketimizin temel taşı, hepimizin başının tacı. Hepsine minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Vali Taşbilek'in konuşmasının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un Devlet Övünç Madalyası ve Beratı eşi Hacer Tok, 5 yaşındaki oğulları Miraç Aras Tok ve ailesine takdim edildi.

Törenin ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, şehit Burak Tok'un ailesini Valilik makamında misafir etti.

Şehit Burak Tok'un oğlu Miraç Aras Tok'u Valilik makamına oturtan Vali Taşbilek, daha sonra şehit oğlu Miraç Aras Tok'a en çok istediği şeylerden birisi olduğunu öğrendiği akvaryum ve oyuncak hediye ederek sürpriz yaptı.

Giresun'da Tirebolu ilçesinde 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle arama- kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan jandarma personelinin bulunduğu aracın Tirebolu-Doğankent yolunun 12.kilometresinde menfezin çökmesiyle dereye düşmüş, araçtan düşerek sel sularına kapılan Gümüşhaneli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, 4 kilometre aşağıda bulunmuş ve ardından baba ocağı Köse ilçesinde toprağa verilmişti.

(UA-RE-ÖS-Y)